شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 17.. قلق من هند صبرى رغم نجاحها فى مهمتها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إثارة كبيرة شهدتها الحلقة الـ 17 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 10.45 مساء، حيث شهدت الحلقة تمكن هند صبرى "دينا" من إتمام المهمة التي أوكلت لها من جانب المخابرات المصرية، بعدما تمكنت من الإتيان بما طلب منها وفتحت خزنة خلال 16 دقيقة، وذلك في إطار تأهيلها إلى المهمة الصعبة المقبلة التي ستقوم فيها بمقابلة إنجى المقدم "نازلى شوكت"، التي تقوم مهمتها على كشف العملاء وتعمل في جهة معادية لمصر.



الفنانة هند صبرى

ورغم عودة هند صبرى في موعدها إلا أنها أثارت قلق فاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم" حينما أخبر رفعت المسيرى "هشام سليم" بأنه قلق وعليه إيجاد بديل لأنها لم تفتح الخزنة بسهولة، واحتاجت 16 دقيقة، وهناك ستختلف الظروف حيث ستعانى من ضغوطات أكبر.



رفعت المسيرى وفاروق السوهاجى

وفور عودتها اصطدمت بسؤال رفعت المسيرى لها أنها جاهزة للسفر أم لا، وما أن سألته عن سبب قلقه حتى أجاب فاروق السوهاجى بأنها احتاجت 16 دقيقة لفتح الخزنة، وهناك في الخارج سيحتاجون منها العثور على معلومات مهمة من خزنة نازلى "إنجى المقدم".



الفنانة إنجى المقدم

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.