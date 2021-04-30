شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار يكشف تفاصيل أزمة والده الصحية.. وأشرف زكى وهانى شاكر يتدخلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان الكبير ماهر العطار لوعة صحية شديدة تم نقله على إثرها الى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذى أدى إلى تحسن حاتله الصحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف المطرب أحمد العطار، ابن الفنان الكبير ماهر العطار، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "والدى تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث عانى من ضيق في التنفس بشكل قوى أول أمس قبل الفطار بنصف ساعة، وأخذناه سريعا بالإسعاف على المستشفى ولحقناه الحمد لله لأنه مكنش عارف يتنفس".

وتابع أحمد العطار: "كنت خايف جدا على والدى لأن المنظر كان بشع وقلت خلاص والدى بيروح منى وبينتهى خلاص، بعد تعرضه لضيق تنفس شديد ونقلناه إلى مستشفى تابع لتأمين نقابة المهن الموسيقية، ولحقوه بوضعه على الأكسجين كما نقلوا له دم لأنه يعانى من أنيميا".

وأضاف: "بوجه الشكر إلى أشرف زكى الذى وقف معنا منذ البداية ولم يتأخر لحظة، كما أوجه الشكر إلى هانى شاكر ونادية مصطفى بعد وقوفهم معنا، حيث قام بالاتصال بالمسئولين وتم علاج والدى على نفقة الدولة، وبالتالي تم نقله إلى معهد ناصر.. بشكر كل اللى سأل على والدى وربنا يديله الصحة وهو بركة وخير معانا".