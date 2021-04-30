شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 17.. حمزة العيلى يرفع قضية نسب ضد زوجته تارا عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 17 من مسلسل ضد الكسر للنجمة نيللى كريم، حيث رفع حمزة العيلى - مصطفى قضية نسب على زوجته ملك - تارا عماد بعد علمه أن الطفل الذى ولدته ليس ابنه بعد تحليل الـDNA، بينما كشفت نيللى كريم - سلمى أمر صديقتها نادين - لقاء الخميسي أنها وراء الرسايل التى كانت تصب زوجها محمد فراج - كريم وواجهتها بذلك.

واعترفت نادين - لقاء الخميسي بحبها لكريم - محمد فراج زوجها من وقت ما كانوا فى المدرسة وهم أطفال كما اعترفت بغيرتها منها ووجهت لها كلمات غيرة مباشرة، وصدمت سلمى من طريقتها وأكدت لها أنها لن تكون صديقتها من اليوم.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.