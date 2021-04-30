شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 17.. سيد رجب يخطط لقتل محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 17، قيام سيد رجب - المعلم وهبة، بالتخطيط لقتل موسى - محمد رمضان، حيث أوصى أحد العاملين لديه بقتل موسى فى القطار المتجه لغزة أثناء سفره، وذلك ليمنعه من الزواج من شقيقته سمية الخساب - حلاوتهم.

كما شهدت الحلقة قيام عبير صبري، بدفع مبلغ لواحد من مطاريد الجبل يدعى مغاوري وذلك ليقتل موسى، وهو الأمر الذي علم به شداد - رياض الخولي وغضب بسببه حيث يريد هو قتل موسى بنفسه وأمام أهل البلد.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.