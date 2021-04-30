شكرا لقرائتكم خبر عن النمر الحلقة 17.. محمد إمام يستولى على شحنة الماكينات بمساعدة هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 17 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، المذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، ضمن الموسم الرمضانى، بمعرفة ملك كل شيء عن النمر وسر وجوده فى الصاغة وتتركه وتنصرف، تذهب للمنزل فتجد والدها "محمد رياض" الذى يسألها أين كانت فلم تجبه وتتركه وتنصرف، يجمع النمر "محمد إمام" رجاله للترتيب للعمليه الأخيرة والتى من الممكن أن تكون العملية الأخيرة إن نجحت.

تذهب ملك "هنا الزاهد" لمحل والدها وتطلب من نصر "حجاج عبد العظيم" تعطيل جميع الكاميرات وتفتح الخزنة السرية لتجد قميص ممزق وبعض الأوراق وتذهب بهم للنمر، الذى يطلب منها أن تضع يدها فى يده ولكنها ترفض أن تقف أمام والدها وتعده أن ما حكاه لها سيظل سر بينهما وتتركه لتذهب إلى والدتها فى المصحة النفسية، ولكنها تتفاجأ بالموظفة تنكر وجود أحد فى المستشفى باسم والدتها مما يجعلها تنفعل فيصل مدير المستشفى وتشرح له الأمر فينكر أيضا وجود تلك المرأة فى المستشفى.

تذهب ملك مسرعة لمحل الذهب الخاص لوالدها الشيمى "محمد رياض" فلم تجده وعندما تسأل نصر "حجاج عبد العظيم" عليه تعرف أنه ذهب مع خالد لزواجه من فريدة "ولاء الشريف" فتذهب لبيت فريدة مسرعة وتوبخ والدها وخالد بالكلام لما حدث وتسأله عن والدتها ولكنه ينكر وجودها فتقول لها إنها من اليوم ليس لديها أخ أو أب، وتقرر أن تذهب لنوح "محمد إمام" وتضع يدها فى يده وتبلغه بكل المعلومات عن شحنة الماكينات التى استوردها والدها وشمس "نرمين الفقى" والحاوى "أحمد حلاوة" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد".

يبدأ النمر وملك وباقى الرجال وضع خطة للاستيلاء على الماكينات، وبالفعل يتحركوا وقت نقل الشحنة ويستولى النمر على السيارة المحملة بالماكينات يحاول حسن "خالد أنور" أن يضربه ولكن يفشل ويركله النمر هو ونصر خارج السيارة ليركبها هو ويذهب بها لمخزنه، ويرسل عامر "أحمد عبد الله محمود" ليضع أجهزة المتابعة فى سيارات أخرى فيتبقى جهاز متابعة فى السيارة وكان عليهم أن يفرغوا السيارة من الماكينات قبل وصول أحد من خلال الجهاز وبالفعل ينجحوا فى ذلك وبعد انصرافهم يصل خالد "مؤمن نور" وباقى الرجال للمخزن فيجدوه فارغا.

يذهب نوح "محمد إمام" لنصر "حجاج عبد العظيم" ونكتشف أنه خاله وقد اتفق معه منذ البداية.