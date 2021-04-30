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نجوم الفن والمجتمع على مائدة سحور الدكتور محمود السيد والمطربة عليا

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تلبية دعوة سحور دكتور التجميل الشهير محمود السيد وزوجته المطربة عليا داخل أحد فنادق القاهرة.

 

وحضر كل من النجمة نيللى كريم والمخرج السينمائى الكبير طارق العريان، والفنانة وسيدة المجتمع نسرين إمام ورجل الأعمال محمد زكى وعمرو كمال مدير عام إنتاج البرامج بشركة سينرجى وزوجته الفنانة نورهان منصور والمخرج حسام الحسينى والفنانة ميريهان، والفنان ومصمم الفاير وركس أحمد عصام، وحارس المرمى محمد عبد المنصف. 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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