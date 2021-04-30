موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. تحديث آيفون وعرش سامسونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل، تحديثا جديدا لنظام تشغيل أجهزة "آيفون" و"آيباد" iOS 14.5، والذى تضمن ميزة السيدة الملتحية.

تمكنت شركة سامسونج الكورية من إزاحة منافستها الأمريكية أبل من صدارة الشركات المنتجة للهواتف الذكية.

شهدت ساعة أبل الذكية Series 6 تراجعا في قيمتها السوقية بقدر غير مسبوق عبر عدد من مواقع البيع الإلكتروني.

أعلنت شركة جيجابايت التايوانية عن توسيع باقة منتجاتها من الشاشات المخصصة لعشاق الألعاب من خلال إطلاق الموديل M28U الجديد.

قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات إن السماعات اللاسلكية WLAN يمكن أن تحل محل الأنظمة الصوتية والسماعات القديمة.

قررت إدارة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العودة رسميا في 2022، وبحضور الجمهور.

أصدرت شركة أبل الأمريكية تحديثا جديدا لأنظمة iOS، ومن أبرز مزاياه حل أزمة بصمة الوجه والكمامة من خلال فتح الهاتف عبر الساعة الذكية.

ساهمت جائحة فيروس كورونا في تحقيق مكاسب ضخمة لسوق ألعاب الفيديو، وساهمت في تحفيز النمو المتتالي للقطاع المهم على مستوى الترفيه.

