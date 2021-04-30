شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 17.. سمية الخشاب تصارح محمد رمضان بحبها وتطلبه للزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 17 قيام سمية الخشاب "حلاوتهم" بمصارحة موسى – محمد رمضان بحبها وطلبها الزواج منه، وهو الأمر الذى جعله فى حالة ذهول، خاصة أن الرجل هو المطالب بتقديم طلب الزواج، ليطلب هو منها الزواج.

وشهدت الأحداث مشادة بين سمية الخشاب وشقيقها حيث ذهبت إلى شقيقها سيد رجب – المعلم وهبة، وطلبت منه الموافقة على الزواج من موسى وإبعاده عن مجال التهريب.

وشهدت الأحداث قيام منذر رياحنة – نوفل - بالوصول إلى صبري فواز – شهاب باشا - وقام بإخباره بتاريخ شفيقة وعلاقتها بشقيقها موسى وأنه يبحث عنها ليقتلها.

وشهدت الأحداث ذهاب موسى للمكان الذي دفنت فيه والدته لكنه وجد العمال يعملون في الأرض والمكان الذي دفنت فيه تم بناء فيلا عليه ولم يستطع الوصول إلى جثمان والدته لدفنه في المقبرة التي اشتراها، بعدما عمل مع سيد رجب "المعلم وهبة".

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.