شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد محمود يشيد بالشركة المتحدة: تحملوا تصوير مشاهد "زركش" لـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد محمود على دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، قائلا: "شخصية طريف حسستنى بنجاح جميل وصدى عند الناس مكنتش متوقعه.. تصوير المشاهد أخدت أكثر من 6 أشهر.. وعملنا المشاهد على المسرح وأتقناها"، وعن الشركة المتحدة قال: "سنيرجى صرفت على المسلسل كتير قوى وانضباط كامل.. ويحسب لتامر مرسى.. اتحملوا تصوير المسلسل فى 6 أشهر، ومضايقوش أننا ناخد المدة دى.. وكانوا بيتعاملوا معانا بمنتهى الرضا ويصرفوا على العمل بسخاء جدا".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: "كنا يوميا بنصور لحد ما خلصنا فى أول صباح بشهر رمضان الكريم، وأول تعامل معايا مع الدكتور يحيى الفخرانى تليفزيونيا، وعملنا مسرحية مع بعض منذ فترة كبيرة.. راجل بسيط ومشاعره فياضة جدا ويتعامل مع أصغر وأكبر الناس وعفوى وتلقائى، وشادى الفخرانى هو اللى رشحنى للدور، وطول عمرى أتمنى اشتغل مع عبد الرحيم كمال والدكتور يحيى وشادى، وربنا بعتلى الثلاثة مع بعض وحاسس أنه فضل من ربنا ومكنتش أحلم به الصراحة".

وتابع: "نجيب هو كانت حياته قاعد لوحدة وبيشرب، ولما يتحط فى موقف أنه له ابن يبقى دوره كأب وحريص يعرف مين ابنه ويعمل نقلة كبيرة قوى، والسعادة يبقى ليه أسرة وابن من صلبه واللى جى هيبقى مشوق جدًا وهيعيش حياة جديدة.. الجانب الطيب اللى جوايا بيقوله اعرف مين ابنك.. وشخصية طريف عنده تطلعات طبقية وبيحاول يكمل الوجاهة أنه يحب شيرين أخت نجيب ويتجوزها وهيحقق كل حاجة، والجانب الشرير اللى بداخل طريف يظهر ويكره فيه أولاده عشان محدش يمشيه من القصر، عشان قال لطريف أنت وحظك ابنى هيوافق أنك تعيش معاه أو يمشيك.. وابن نجيب أخر حرف من اسمه "د".

وأوضح: "كنا فى حالة أمان كامل وداخلى بسبب جهود الدكتور يحيى بالمسلسل.. وكل الفئات المتواجدة طالما مش واقف قدام الكاميرا تراعى التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة واستعدادات كاملة للتأمين، وحصلت حالات كورونا وتم عمل مسحة كاملة للفريق المتواجد،وكانت التصوير فى قصر فى حى جاردن سيتى، وشوارع وبيت فى بولاق، ولفينا مصر كلها تقريبا".