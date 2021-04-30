شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد غزى يظهر فى الحلقة 17 من مسلسل "الاختيار 2".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان الشاب أحمد غزى في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" المعروض على قناة ON، إذ قدم دور التكفيرى الذى وضع العبوة الناسفة أمام البزينة بحوار قسم الطالبية، قبل تفجيرها من قبل قائد الجماعة التي ينتمى لها وهو الشيخ مجد "محمد علاء"، ويستشهد ضابط المفرقعات ضياء فتحى عبد الجواد فتوح الذى كان يحاول إبطال العبوة الناسفة.



أحمد غزى فى الاختيار 2

ويسجل الاختيار 2 الظهور الثانى للفنان الشاب محمد غزى بعدما شارك في مسلسل "بين السما والأرض" الذى عرض في النصف الأول من شهر رمضان الحالى، وقدم خلال العمل دور شاب بسيط، يمكث مع والده الذى يقوم بدوره الفنان أحمد بدير الذى يمتلك مكتبة كبيرة فى مكان يعد مطمعا للكثير، ويحاول معه البعض من بيع تلك المكتبة حتى يستفيدوا من مكانها الاستراتيجى، ولكنه يأبى ويتمسك بها حتى أنه يأخذ ابنه وينتقلان فى العيش بالمكتبة، مما يعرضهم للكثير من المضايقات والحيل، وهنا يحاول ابنه الذى يقوم به أحمد غزى إقناعه ببيع المكتبة.



الفنان الشاب احمد غزى

واستطاع محمد غزى تحقيق نجاح كبير في الخارج وذلك قبل عمله في مصر هذا العام، إذ إنه درس التمثيل فى caroline farrington، لتبدأ مسيرته الفنية بعد الدراسة، ويشارك بالعديد من الأدوار حتى تأتى انطلاقته بعد بطولة فيلم Wolkout1، للمخرجة Reman sadani، وحقق شهرة واسعة ووضع اسمه ضمن قائمة الفنانين المصريين العالميين أمثال مينا مسعود ورامى مالك.



أحمد غزى فى الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

احمد غزى