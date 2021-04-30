شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 17.. غزل تنقذ الخديوى بعد إصابته بالرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير" بذهاب غزل "ياسمين عبد العزيز" لرؤية شقيقتها سما برفقه الخديوى "أحمد العوضى" وفى الطريق تطاردهما 4 سيارات من طرف عابد تيمور، ويطلقون عليهما النيران، ليسقط الخديوى غارقا فى دمائه، وتكلم غزل مينا "محمود حافظ" صديق الخديوى ويطلب منها أن تأتى بالخديوى سريعا إلى المزرعة ويكون في انتظاره الطبيب.

وتذهب غزل بالخديوى إلى المزرعة ويقوم الطبيب بإخراج الرصاصة من كتف الخديوى ويطمئنهم أن الخديوى بخير، وفى وسط بكاء غزل يفوق الخديوى لتطلب منه ألا يموت ويتركها لوحدها لأنه مصدر أمانها في الحياة، ويقول الخديوى لها: "سكتي صعبة ولو عايزة تربطي نفسك بحياتي لازم تتحملي متاعبها"، لترد "سكتي سكتك وعلى الله حكايتك" ثم يدخل مينا ويقول للخديوى: "أنا عاوز أعرف مين عمل فيك كدة أكيد رفعت الذهبى ومش عابد".

وبدأ الضابط محمود الرحاوي "أحمد سعيد عبد الغنى" التحقيق في واقعة الاعتداء علي مفاتن واستجواب رضا سائق السيارة ليدلهم على الدجالة مفاتن "بدرية طلبة" وأنها السبب في جمع السيدات و ضرب مفاتن.

وذهبت غزل لزيارة مفاتن "إيمان السيد" بعد خروجها من الرعاية المركزية للاطمئنان، وتنتهى الحلقة بذهاب الخديوى لمقابلة عدد من مشايخ العرب في الجبل ولم يتم الكشف عن هويتهم.

مسلسل "اللى ملوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير

اللى مالوش كبير