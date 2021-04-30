شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 17.. هنا الزاهد تضع يدها فى يد النمر ضد والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يعرض يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت ملك "هنا الزاهد" للمستشفى الأمراض العقلية التى تمكث فيها والدتها، وذلك لزيارتها ولكنها تتفاجأ بالموظفة تنكر وجود أحد فى المستشفى باسم والدتها مما يجعلها تنفعل، فيصل مدير المستشفى وتشرح له الأمر فينكر أيضا وجود تلك المرأة فى المستشفى.

تذهب ملك مسرعة لمحل الذهب الخاص لوالدها الشيمى "محمد رياض" فلم تجده وعندما تسأل نصر "حجاج عبد العظيم" عليه تعرف أنه ذهب مع خالد لزواجه من فريده "ولاء الشريف" فتذهب لبيت فريدة مسرعة وتوبخ والدها وخالد بالكلام لما حدث وتسأله عن والدتها ولكنه ينكر وجودها، فتقول لهم إنها من اليوم ليس لديها أخ أو أب، وتقرر أن تذهب لنوح "محمد إمام" وتضع يدها فى يده وتبلغه بكل المعلومات عن شحنة الماكينات التى استوردها والدها وشمس "نرمين الفقى" والحاوى "أحمد حلاوة" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد".

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.