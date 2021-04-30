شكرا لقرائتكم خبر عن عساف الغريب ونسل الأغراب يتصدران تريند تويتر بعد اختيار جليلة لأحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاجا "عساف الغريب" و"نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، قائمة تريند تويتر، بعد عرض الحلقة السابعة عشر من أحداث المسلسل، الذى يعرض على قناة ON، حيث أشاد مغردون من خلال الهاشتاج بأداء النجم أحمد السقا وتطور الأحداث فى المسلسل، واختيار جليلة "مى عمر"





وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاجين، حيث هنأوا عساف لعودة جليلة له مرة أخرى، وقال متعب الشمرى: "مبروك عساف وهارد لك غفران.. جاك الموت يا بكرى"، وقالت هيا: "نسل الأغراب أعظم وأفخم مسلسل، أهم شيء جليلة اختارت عساف.. كدا ارتاح".





وعلقت آمار شديد، على اختيار جليلة لعساف، قائلة: "عساف الغريب يشعر بالنصر هو و100 مليون آخرون "، فيما أوضح مدون آخر: "اختيار جليلة فيه شيء من المعقول، لو اختارت عساف كان حيقتل عيالها وتعيش بعذاب الضمير، فده أول شيء تسوى صح، بس أنا أتمنى توصل المعلومة لغفران ويعرف اختارت عساف لسبب".





وبدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" بذهاب على "دياب" إلى سرايا عساف "أحمد السقا" من أجل القعدة التى طلبها، وتخيير جليلة بين غفران "أمير كرارة" وعساف فى حضور الخالة نجاة "فرودس عبد الحميد" والعمدة حسيب "إدوارد" ووالدة جليلة سلوى عثمان، تدخل جليلة مع نجاة فى غرفة بمفردهما لمعرفة من الذى اختارته قبل الخروج وإبلاغهم فى الخارج.





وتؤكد جليلة، أنها لا تريد أى واحد منهم يموت أو ينجرح منها وأنها قررت بشكل نهائى اختيار الشخص الذى تكمل معه حياتها ومعه مستقبل أبنائها، وتخرج نجاة وتعلن لكل الموجودين فى الخارج اختيار جليلة لعساف وسط كسرة كبيرة على وجه غفران الذى يطلق جليلة على الفور بالثلاثة، ويتوعد عساف بأنه لن يتركه على قيد الحياة حتى تنتهى فترة العدة، أما بالنسبة لحمزة فيتركه يختار ما يشاء.





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.























