شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17.. تفجير عبوة ناسفة أمام قسم الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل الاختيار 2 الذى يعرض على قناة ON، تخطيط الشيخ مجد "محمد علاء" لعملية إرهابية جديدة، ويضع خطة مع الشباب، حيث وضع أحد العناصر التى تنتمى لجماعته عبوة ناسفة أمام بنزينة بالقرب من قسم شرطة الطالبية، واكتشف المواطنون وجود العبوة أمام البزينة ويتم إبلاغ الشرطة التي تنشر قواتها أمام القسم وفى محيط العبوة الناسفة.



التكفيرى الشيخ مجد

يحضر ضابط المفرقعات من أجل إبطال مفعول العبوة الناسفة ولكن استطاع مجد تفجيرها بالموبايل ويستشهد هذا الضابط الذى يحمل اسم ضياء فتحى عبد الجواد فتوح، وتم عرض مشاهد حقيقية من الانفجار، وكذلك نشر صورته الحقيقة وجنازته وانهيار والدته في مشهد مؤثر.

وشهدت الحلقة ظهور الفنان بيومى فؤاد كضيف شرف بدور والد الضابط السيد سليمان ابن مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث استضاف بيومى فؤاد زملاء ابنه في منزله بالمنوفية، وتحدث معهم عن الوطنية والجيش وواجب الدفاع عن الوطن والعديد من الأمور.



بيومى فؤاد

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



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الاختياااار 2



التكفيرى الشيخ مجد



الحلقة 17 من الاختيار 2



بيومى فؤاد



محمد علاء