شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 17.. مؤنس يقرأ فاتحة نهى فى قصر الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 17، قيام محمد إبراهيم يسري - مؤنس - بطلب يد حبيبته نهى فى قصر خاله نجيب زاهى زركش - يحيي الفخراني، ووافق والدها وذلك بالرغم من رفض والدته لعلاقتهما.

وشهدت الأحداث رفض نجيب زاهي زركش - يحيي الفخراني - رفص سفر إسلام ابراهيم - مسعد للسفر، وهو واحد من أبناء شفيقة - هالة فاخر - زوجة الفخراني والتي رحلت وتركته في حيرة لا يعلم من هو ابنه من بينهم.

وشهد مسلسل نجيب زاهى زركش، وفاة الدكتور متولي – تميم عبده، وهو الشخص الذي كان يلجأ إليه يحيي الفخراني – نجيب زاهى زركش عندما يقع في حيرة ويريد أن يستمع إلى صوت العقل، حيث ذهب نجيب إلى الجامعة ليلتقي بصديقه إلا أنه وجد النعي علي باب المدرج.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً. مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.