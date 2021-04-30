شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 17.. أحمد عز ينجح فى الوصول لأحمد صلاح حسنى ويصل لزوجته قبل الراهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 17 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، المذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 10.45 دقيقة فى إثارتها، حيث شهدت سفر أحمد عز "سيف العربى" إلى أوروبا لمقابلة أحمد صلاح حسنى "عمار المقدسى" وبالفعل قابله حيث عاتبه الأخير في البداية على تأخيره عليه وانتظاره.



الفنان احمد عز بالحلقة 17

ثم أخبره معلومات عليه إيصالها بسرعة إلى رفعت المسيرى "هشام سليم"، قائلاً له بأنه كان يتصل به ليطمأنه عليه كل ثلاثة أيام لكن الوضع تغير وسيتصل به كل يوم، وعليه القيام بما وعده به.

وفور اتصال أحمد عز "سيف العربى" بـ رفعت المسيرى قام الأخير بإخباره بضرورة المجيئ بزوجة عمار إلى مصر، وهو الأمر الذى فاجأ فاروق السوهاجى "أحمد فؤاد سليم" حيث قال له بأن تلك مغامرة.



الحلقة 17

ليؤكد له بأنه كان قطع وعد على نفسه له بأنه حالة شعوره بالخطر، سيأتى بها إلى مصر، وشهدت نهاية الحلقة تشويق أكبر، حيث وصل أحمد عز بالفعل إلى زوجة أحمد صلاح حسنى، ولكنه أثناء حديثه إليها وصل رجال الجهة المعادية لمصر إلى المنزل، وذلك بعدما علموا من جانب شخص يدعى إياد بمكانها.



عمار المقدسى

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.