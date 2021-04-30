شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ خالد سليم زوج يسرا فى الحلقة 17 من حرب أهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل حرب أهلية الحلقة 17 مفاجأة في سياق الأحداث، حيث يظهر مع تطور الأحداث المهندس خالد سليم زوج الفنانة يسرا، خلال الحلقة فى شخصية والد كيشو الشاب الذي تعرف على تمارا - جميلة عوض فى الجونة.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية، رغم انتمائه لأسرة شهيرة فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي لاعب الكرة الأسبق به والممثل كذلك، وشقيقه يكون الفنان هشام سليم.

وضمن أحداث المسلسل ذهبت يسرا - مريم، وأروى جودة - فريدة إلى مدينة الجونة لقضاء يومين إجازة رفقة ابنتها تمارا - جميلة عوض، بعدما تمكنت من استعادة مستشفاها من جديد، وتنطق تمارا - جميلة عوض كلمة ماما لأول مرة.

وطلبت والدة محمود حجازى - زياد - منه أن تقابل نور - مايان السيد - لكى تتعرف عليها، بعدما حاول الابتعاد عنها أكثر من مرة، وأكدت له أنها تقابلها للتعارف فقط وليس للزواج منها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.