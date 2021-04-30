شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 17.. باسل خياط يجبر أروى جودة على الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 17 من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، حيث أجبر باسل خياط - يوسف، أروى جودة - فريدة على الطلاق بعدما ذهب لوالدها "علاء قوقة" ليطلب منه أن يتم الطلاق بينه وبينها وفقا للأصول، وألا تقوم "فريدة" أروى جودة بخلعه.

وزارت مايان سيد - نور والدة حبيبها زياد - محمود حجازى بعدما طلبت التعارف عليها وخلال لقائها بها أحرجتها وقالت لها إن مريم - يسرا من الطبيعى أن تكون مع ابنتها تمارا - جميلة عوض فى الجونة لقضاء إجازة يومين معها وأمر طبيعي إنها لم تأت معها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



مسلسل حرب اهلية الحلقة 17



مسلسل حرب اهلية الحلقة 17



مسلسل حرب اهلية الحلقة 17