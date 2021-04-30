بيومي فؤاد لـ"محمد إمام": "اتشرفت وربنا يديمها يا نمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان بيومي فؤاد، رسالة إلى الفنان محمد عادل إمام بعد تعاونهما معا في مسلسل "النمر" الذي ينافس دراما رمضان ٢٠٢١.

ونشر فؤاد، صورة تجمعهما من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اتشرفت وسعيد جدا بالعمل معاك.. ربنا يديمها يا نمر".

"النمر" بطولة محمد عادل إمام "نوح" ، هنا الزاهد "ملك" ، نرمين الفقي "شمس" ، ومحمد رياض "الشيمي"، وحجاج عبدالعظيم "نصر"، وبيومي فؤاد "عنتر"، أحمد حلاوة "الحاوي"، وخالد أنور"حسن"، ومحمد مهران، ومحمود حافظ "سكلانس"، ولاء الشريف "فريدة"، وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.