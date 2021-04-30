شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 17.. حديث بين الضباط حول طريقة تجنيد التكفيريين للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، ترحيب اللواء رفعت "رياض الخولى" بانضمام يوسف "أحمد مكى" إلى جهاز الأمن الوطنى وبدء العمل مع صديقه زكريا "كريم عبد العزيز"، ويعطى له التعليمات اللازمة ويؤكد له أن أهم شيء الحفاظ على سلامتهما، وكذلك الحفاظ على ضبط النفس تماما، وطمأنهم يوسف على إصابة ساقه، مؤكداً أنه يتعامل مع الرصاصة المتواجدة في قدمه بشكل طبيعى لدرجة أنه نسى أن هناك رصاصة فى ساقه.



الاختيار 2 الحلقة 17

يدور حديث بين زكريا ويوسف وجاد "أحمد رفعت"، حول تفكير الجماعات الإرهابية والتجارة باسم الدين وكيفية غسل أدمغة الشباب لتجنيدهم في جماعاتهم، وفى نفس الوقت ينتقل المشهد بالتوازي على اجتماع الشيخ مجد "محمد علاء" مع الشباب الذين جندهم في مجموعته ويحرضهم على قتل الضباط لأنهم كفرة، على حد وصفه، ويشرح لهم آيات قرآنية ويفسرها بالشكل الذى يريده.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17

صدام بين زكريا ونادية زوجته بسبب ضغوطات عمله وعدم حصوله على إجازات وأنه لا يقضى أوقاتا معها ومع الأبناء ولا يخرج معهم، ويعنفها ويتركها ويغادر المنزل، وفى نفس الوقت يجلس يوسف مع خطبتيه عاليا "أسماء أبو اليزيد" من أجل تجهيز شقة الزوجية واختيار ألوان الجدران، يقترج يوسف على زكريا أن يجهز خروجة تجمع بينه وبين خطيبته عاليا وهو وزوجته نادية لتحفيف التوتر بينهما.



مسلسل الاختيار الخلقة 17

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة 17



الحلقة 17 من الاختيار 2



الحلقة 17 من الاختيار 2



الخلقة 17 من الاختيار 2