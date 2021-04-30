شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 17.. منى زكى ترتدى الحجاب وتعود إلى مصر بصحبة طفلها وفراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، قيام "هنا" منى زكى بنقل والدتها إلى مستشفى أفضل لحين عودتها إلى مصر والاطمئنان عليها بنفسها، وانتقل المشهد بعد ذلك ظهورها بالحجاب وعودها بصحبة "مؤنس" محمد فراج وطفلها إلى مصر.

وعادت "هنا" منى زكى إلى مصر بصحبة "مؤنس" وطفلها، وذهبت إلى المستشفى للاطمئنان على والدتها، ولكنها صعدت لوحدها في البداية، واحتضنت شقيقتها "يارا" مايان السيد والتي سألتها بالتالى عن سبب حجابها ولكنها عنفت شقيقتها لعدم أخبارها بطبيعة تعب والدتهما، وفاجئ "مؤنس" محمد فراج شقيقتها بدخول الغرفة وسألته مين ليخبرها بأنه "مؤنس" زوج "هنا"، الامر الذى كان بمثابة صدمة لها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



منى زكى بالحجاب فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



منى زكى بالحجاب فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



منى زكى بالحجاب فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



منى زكى بالحجاب فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17