شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للنجمة حورية فرغلى بعد رحلة علاج أنفها فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365”، على صور خاصة للنجمة حورية فرغلي بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء.

حورية-فرغلي

وظهرت النجمة حورية فرغلي بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات، ومن المقرر وصول حورية فرغلى يوم الأحد المقبل إلى مصر، وستعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر أغسطس لإجراء عملية أخرى.



الفنانة-حورية-فرغلى-بعد-العملية

كانت النجمة حورية فرغلي طالبت من وجمهورها ومحبيها عبر ”الخليج 365”، الدعاء لها، حيث خضعت لإجراء العملية الجراحية الثالثة فى أنفها، مع الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام فى المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى، مضيفة أنها تجرى عملية أخيرة الشهر المقبل بعد الإطمئنان على صحتها، مؤكدة على أن حالتها الصحية جيدة وأفضل بكثير وأنها لا تطلب غير الدعاء.

حورية-فرغلي-بعد-العملية

وأجرت حورية فرغلى العملية الجراحية الثانية فى "الأنف"، فى الأول من مارس الجارى، وذلك بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتين بالنجاح حيث كانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعهما فى الأنف لتعود الأنف لشكلها الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها.