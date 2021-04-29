شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 17 ..مقتل التكفيرى أبو عبيدة وظهور هشام عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السابعة عشر من مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض على قناة ON، بلقاء الشيخ أبو عبيدة التكفيرى، مع عمرو رضا وسط أعين زكريا "كريم عبد العزيز" وضباط الأمن الوطنى المنتشرين في الحديقة، ويشعر أبو عبيدة بتحركات الضباط حوله ويخرج سلاحه إلا أن قوات الشرطة تتحرك ناحية وتطلق الرصاص ناحيته ويسقط أرضاً.



الاختيار 2 الحلقة 17 التكفيرى أبو عبيدة

المشهد ينتقل إلى شمال سيناء – الشيخ زويد - ولقاء الشيخ مجد "محمد علاء" مع أحد القيادات التكفيرية ويرفض مجد مبايعتهم ويقرر استكمال العمل مع مجموعته وبطريقته، وبعد خروجه يظهر هشام عشماوى "أحمد العوضى" الذى يتحدث مع مجد ويؤكد له أنه لن يبايع لأنه يعرف طريقه، ألا وهو إنشاء تنظيم خاص بهم بعنوان "المرابطون" ويعرض على مجد الانضمام لهم ولكن مجد يفضل أن يظل كل واحد في طريقه فهو يستهدف رجال الشرطة وعشماوى يستهدف الجيش.



الاختيار 2 الحلقة هشام عشماوى - أحمد العوضي -

يبلغ زكريا صديقه يوسف "أحمد مكي" بأنه أصبح زميل له في الأمن الوطنى بعدما تم قبوله في الجهاز، وبعد ذلك المشهد ينتقل إلى مبنى الأمن الوطنى في مارس 2015، ويتواجد يوسف في غرفة التحقيقات مع أحد عناصر جماعة الإخوان ووسط اعترافات المتهم وصف البعض بالكفار لينفعل يوسف عليه ويضربه قبل أن يدخل زكريا ويفض الأمر.



كريم عبد العزيز فى الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة 17



مسلسل الاختيار



مسلسل الاختيار



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17