شكرا لقرائتكم خبر عن "كوفيد 25" و"يوسف الشريف" يتصدرا تريند تويتر.. ومغردون: مسلسل عظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاجا "كوفيد 25" و"يوسف الشريف" قائمة تريند تويتر فى مصر، بالتزامن مع عرض الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25" وأشاد المغردون بأحداث المسلسل وأداء البطل يوسف الشريف.



قائمة التريند

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاجين، حيث قال حسام عبد العزيز: "يوسف الشريف يعنى احترام عقل الجمهور، يوسف الشريف يعنى الإبداع، يوسف الشريف يعنى التمثيل السهل غير المتكلف مع الاهتمام بكل التفاصيل، إنجى علاء يعنى التقدم بخطوات ثابتة بطيئة ولكن خطوات متميزة"، فيما قال محمد سعدون: "الممثل الوحيد اللى بيعيشك الحالة كأنك جوه المسلسل، احنا بنفرز كمية أدرينالين مش طبيعية وإحنا بنتفرج".





وقال عمرو عبد الله: "يوسف الشريف ده فى حتة تانية خالص والله"، وقال بيبا: "المسلسل فى عظمة حصلت وبتحصل وهتحصل، المسلسل فوق الروعة والعظمة وآخر جمدان، شابوه يوسف الشريف.. شابوه انجى علاء"، وقالت نادين: "مسلسل عالمى بمعنى الكلمة والأحداث مشوقة جدا وفيها إثارة".





وينتهى الليلة النجم يوسف الشريف من تصوير مسلسله "كوفيد 25" إخراج أحمد نادر جلال، تأليف إنجى علاء، الذى بدأ عرض أولى حلقاته أمس الأربعاء، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيرى، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكى فطين عبد الوهاب، عماد رشاد وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج سينرجى.





مسلسل "كوفيد 25" يعرض فى 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.















