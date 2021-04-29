شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الاغراب 17 .. صدمة عساف بعد اختفاء شامية والدة غفران من المخبأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بمفاجأة كبيرة، حيث ذهب عساف "أحمد السقا" ومسعد "أحمد فهيم" إلى المكان الذى تتواجد فيه شامية "أحلام الجريتلى" والدة غفران "أمير كرارة"، ولكنهما لم يجداها في المكان، وسط صدمة من عساف خاصة وأنها ملزم بتسليمها إلى ابنها غفران خلال يوم واحد بعدما عادت إليه جليلة مرة أخرى.



احمد السقا

ويصل خبر ذهاب عساف ومسعد إلى مكان شامية إلى بكرى "عماد زيادة" الذى كان قد قام بنقلها حتى يضغط على عساف لمعرفة منه مكان ذهب الأغراب الذى تحصل عليه عساف بعما كشفت شامية له عن مكانه وأخفاه في مكان، بينما يتملك الحزن والحسرة من غفران الذى يجلس حزينا ويتحدث مع أخيه سعادة "محمد مهران"، عما فعلته جليلة "مى عمر" وأنه طلقها بعدما اختارت عساف وكسرت قلبه.



امير كرارة

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



مسلسل نسل الاغراب



مسلسل نسل الاغراب



جليلة فى الحلقة 17



مى عمر