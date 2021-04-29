شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف ينتهى الليلة من تصوير مسلسله "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الليلة النجم يوسف الشريف من تصوير مسلسله "كوفيد 25" إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف إنجى علاء، والذى بدأ عرض أولى حلقاته أمس الأربعاء.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

وقدم يوسف الشريف في رمضان الماضى مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرفاياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.