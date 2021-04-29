شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 17.. جليلة تكشف سبب اختيارها لـ عساف على حساب غفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بعودة غفران "أمير كرارة" إلى المنزل ويخبر أبناءه حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش"، بأنه طلق والدتهما جليلة "مى عمر" بالثلاثة بعدما اختارت عساف "أحمد السقا"، وأنها هان عليها عشرة 20 سنة وكانت في قلبه أغلى من أي أحد، ليغضب حمزة وسليم ويعاتبان والدهما على موافقته من الأساس على أن تجلس وتختار بهذا الشكل.



مسلسل نسل الأغراب 17

يخرج حمزة وسليم مسرعان من السرايا ويستقلان السيارة من أجل الذهاب إلى والدتهما جليلة فى منزل نجاة "فردوس عبد الحميد" وفهم منها ما حدث، أما غفران يجلس مع نفسه حزيناً ويتحسر على الحب الذي أحبه لجليلة، ويقابل حمزة وسليم والدتهما ويعاتبانها على ما فعلته وتخليها عنهما، ويتحدث معها حمزة بأسلوب غير لائق لتعنفه وترفض الإجابة على سؤاله حول السبب الذي جعلها تختار عساف على غفران.



مسلسل نسل الأغراب

تكشف جليلة لخالتها نجاة "فردوس عبد الحميد" ووالدتها "سلوى عثمان" وأخويها العمدة حسيب "إدوارد" وعلي "دياب" أنها اختارت عساف لأنها ترى أبناءها في أمان وهي معه، خاصة أنها إذا دخلت في عداوة مع غفران لن يؤذيهما أما عساف إذا عادته فلا مشكلة لديه في أذية أبنائها.



حمزة وسليم

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



حمزة وسليم فى الحلقة 17



جليلة فى الحلقة 17



مى عمر



نسل الأغراب الحلقة 17



حمزة الغريب



سليم الغريب