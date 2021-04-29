شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17.. منى زكى تتزوج من محمد فراج وتعتذر لزوجته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بارتداء "هنا" منى زكى فستان زفاف المحجبات الذى أحضره لها "مؤنس" محمد فراج استعدادا لعقد القران، وقامت بخلع دبلة زواجها من "حازم" محمد ممدوح بعد أن طلقها.

وانتقل المشهد إلى المركز الإسلامي بأمريكا، والذى عقد بداخله عقد قران "هنا" منى زكى و"مؤنس" محمد فراج، وسيطرت عليه نظرات غريبة تجاه فتاة قامت بتصويرها بهاتفها المحمول ليستأذن من "هنا" لحظات ويعود لها، وذهب خلف الفتاة بعد أن خرجت من المركز الإسلامي، وسألها عن سبب حضورها وتصويرها، لتخبره بأنه كان السبب في سجن أخيها بعد أن قام بالإبلاغ عنه، ليخبرها بأن شقيقها خالف القوانين وردت عليه بأنه أيضا يخالف القوانين ويتزوج مرة أخرى وأخذ منها الهاتف وحذف مقاطع الفيديو التي قامت بتصويرها.

وذهبت "هنا" إلى "سارة" آلاء سنان زوجة "مؤنس"، واعتذرت لها، وعاد "مؤنس" لتلبيس الدبلة وخاتم الزواج لـ "هنا" ولكنها تطلب منه أن يطمئن على "سارة" وبعد كشف النقاب عن وجهها وجدها تبكى وأخبرها بأنه سيأتى للمنزل كثيرا وأنه عاهد نفسه بأن يتقى الله فيها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



زواج منى زكى ومحمد فراج فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



زواج منى زكى ومحمد فراج فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



زواج منى زكى ومحمد فراج فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



زواج منى زكى ومحمد فراج فى مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17