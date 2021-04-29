شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 17.. عائشة بن أحمد تجرب عسل الأفيون وتودع حازم قبل سفره لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بذهاب "حازم" محمد ممدوح إلى "بدر" سيد رجب، لإعطائه عسل الأفيون وطلب منه رأيه، فأخبره بأنه ينتظره في الأسفل، وطلبت "أمينة" عائشة بن أحمد من "بدر" أن تقوم بتجربة العسل خاصة أنها تشعر بآلم حتى تعاين مفعوله.

وأراد "حازم" أن يسلم على "أمينة" قبل سفره، ليخبره "بدر" بأنها رافضة الحديث معه الآن، وبعد أن قام حازم بتحضير شنطة السفر فاجأته "أمينة" بالحضور وتوديعه بعد أن قامت باحتضانه وبكت، وسألها "حازم" باستغراب عن سبب جلوسها هنا، لتوعده إذا عاد مرة أخرى ستشرح له كل شيء.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17