فيلم عيد الفطر.. شاهد الإعلان الرسمي لفيلم "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان كريم فهمي الإعلان الدعائي لفيلم "ديدو"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر المبارك.

وعلق "فهمي"، على الفيديو عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "الإعلان الرسمي لفيلم ديدو (أرجوك لا تفعصني سهوا).

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي، وإنتاج كريم السبكي، ومحمد أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى المفتي، إضافة إلى ظهور أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كـ"ضيوف شرف" خلال الأحداث، في أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات.