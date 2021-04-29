عمرو عرفة يوجه رسالة لمتابعيه: "الأسبوع ده.. إحنا هنشوف العجب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج عمرو عرفة، على توجيه رسالة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تزامنا مع وجود أكثر من حدث خلال الأسبوع المقبل.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر : "‏الأسبوع ده إحنا هنشوف العجب .. بطاطين و مراوح.. شتا وصيف حار .. رمضان وعيد العمال وعيد سينا وعيد القيامة المجيد وشم النسيم ..كل ده و لا صوت يعلو فوق اللي ما تتسماش ‎الكورونا .. يا رب لطفك الخفي.. ١٧رمضان١٤٤٢".

جدير بالذكر أن المخرج عمرو عرفة ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "أهل الكهف" بدور العرض، والمأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، وكتب له السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر.

فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من، خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومصطفى فهمي وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد وغيرهم.