أحدث جلسة تصوير لكارول سماحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بفستان مورد ذات تصميم لافت وألوان صيفية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة ما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن كارول أطلقت أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” للممثلة المصرية نيللي كريم، ويشاركها في بطولته كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.