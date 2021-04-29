تامر حسني يتصدّر “تويتر” مجددًا.. إعلان جديد يستحوذ إعجاب الجمهور المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: منذ بداية شهر رمضان وحتى هذا اليوم، لم يفارق هاشتاغ اسم النجم تامر حسني الترند بموقع “تويتر” في مصر. فبعد أن تصدّر نجم الجيل خلال الأيام الماضية للترند بتتر ورباعيات مسلسل “نسل الأغراب”، وتتر البرنامج الديني “الثمن”، وإعلان “فرصة جديدة” لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لمرضى القلب، عاد وتصدّر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولًا بعد طرح إعلانه الجديد لصالح شركة شاومي للهواتف المحمولة.

وحقق إعلان تامر حسني لصالح “شاومي” بعنوان “اكتشف اللا محدود” أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة عبر صفحته تامر الرسمية بموقع “إنستغرام” وذلك بعد أقل من 24 ساعة على طرحه.

ونال هذا الإعلان إعجاب الجمهور، خاصةً أن فكرته الكوميدية تعود إلى تامر حسني الذي تولى بنفسه أيضًا إخراجه.

نفيد بالذكر أن تامر حسني حقق أعلى نسبة مشاهدة لشارة مسلسل في الموسم الرمضاني الحالي، بعد أن قدّم بصوته شارة مسلسل “نسل الأغراب”، كلمات ساره سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع فهد.