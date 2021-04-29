شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 17.. جليلة تختار عساف وغفران يطلقها بالثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" بذهاب علي "دياب" إلى سرايا عساف "أحمد السقا" من أجل القعدة التى طلبها، وتخيير جليلة بين غفران "أمير كرارة" وعساف فى حضور الخالة نجاة "فرودس عبد الحميد" والعمدة حسيب "إدوارد" ووالدة جليلة سلوى عثمان، تدخل جليلة مع نجاة في غرفة بمفردهما لمعرفة من الذى اختارته قبل الخروج وإبلاغهم فى الخارج.



نسل الأغراب الحلقة 17

تؤكد جليلة أنها لا تريد أي واحد منهم يموت أو ينجرح منها وأنها قررت بشكل نهائي اختيار الشخص الذى تكمل معه حياتها ومعه مستقبل أبنائها، وتخرج نجاة وتعلن لكل الموجودين في الخارج اختيار جليلة لعساف وسط كسرة كبيرة على وجه غفران الذى يطلق جليلة على الفور بالثلاثة، ويتوعد عساف بأنه لن يتركه على قيد الحياة حتى تنتهى فترة العدة، أما بالنسبة لحمزة فيتركه يختار ما يشاء.



نسل الاغراب

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



احمد السقا



امير كرارة



فردوس عبد الحميد