شكرا لقرائتكم خبر عن عماد زيادة: بكرى زلط علامة فارقة فى مشوارى.. ومحمد سامى السبب وراء النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تليفزيون ”الخليج 365” الفنان عماد زيادة، الذى ينافس في موسم دراما رمضان بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ويقدم "زيادة" دور زعيم الغجر "بكرى زلط"، ويحقق العمل حاليا نجاحا كبيرا أثناء عرضه، وعن المسلسل وترشيحه واستعداده للدور، وأبرز محطاته قبل "نسل الأغراب"، أجرينا معه هذا الحوار

أولا كيف جاء ترشيحك للعمل فى مسلسل "نسل الأغراب"؟

من الأستاذ المخرج محمد سامى وهذا رابع عمل يجمعنا سويا، خاصة أنه يستطيع أن يستفز مواهبك ويخرج أفضل ما فيك، وقدمنى في "الأسطورة"، و"لؤلؤ"، وأخيرا "نسل الأغراب" وأوجه التحية له وأشكره على الثقة بيننا ودعمه لى بالتدرج في المساحات وإخراجى في شكل جديد وبقوله: "أنت ليك فيا كتير".



عماد زيادة مع أحمد السقا فى "نسل الأغراب"

هل قلقت من العمل أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة؟

لا إطلاقا، مقلقتش من تجسيد هذا الدور أمام السقا وكرارة، لأن العمل أمام هذين النجمين يحفزك بطاقة إيجابية، وكان كل همى أثبت موهبتى أمام هؤلاء النجوم وأكون قد الفرصة دى ولازم يكون في قلق بسيط عشان أقدم كل حاجة والتوفيق من عند ربنا.

ما هى تحضيراتك لدور الصعيدى في "نسل الأغراب"، وهل واجهتك صعوبات؟

لم تكن أول مرة لى، وأجيد اللهجة الفلاحى والصعيدى، وقابلت ناس "عرباوية" ولقيت إن الغجر يتكلمون صعيدى، والمخرج محمد سامى كان يوجهنى دائما ومعنا مصحح اللهجة "عبد النبى الهوارى" حتى لا نقع في الأخطاء وذاكرت اللهجة بشكل جيد حتى أجيد الدور.



عماد زيادة

ما الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير؟

كنا نصور من السادسة صباحا ولوكيشن "الغجر" كان في منطقة بعيدة جدا، ولكن التعب جزء من العمل والمخرج كان يسيطر على كل أجزاء وعناصر العمل ليخرج في أفضل صورة أمام المشاهد.

هل لاحظت التطور في الدراما الصعيدى عن أيام زمان؟

بالتأكيد، يوجد تطور وتغيير يحصل في الواقع وفى كل مكان، وعند طرح الدراما الصعيدية اليوم لابد من عمل تطوير لأن الواقع الحالي غير ما كنا بنشوفه من 20 سنة، وطبعا بيحصل لغط بين القبول والرفض على هذا التغيير في التناول الدرامى.



عماد زيادة

ما رأيك في البطولة الجماعية بالدراما؟

شىء جيد، ووجبة درامية دسمة وفيها نجوم الكل يحبهم مثل أحمد السقا وأمير كرارة، وحقق العمل نجاحا كبيرا ولا توجد مشكلة بالبطولات الجماعية.

حدثنى عن فترة عملك مع الزعيم عادل إمام، وكيف استفدت منها؟

بداياتى كانت مع الزعيم عادل إمام في مسرحية "بودى جارد" التي كانت تعرض حتى عام 2010، واستفدت وتعلمت وتشبعت بخبرة كبيرة جدا، وعملت أيضا معه في فيلم "أمير الظلام" ومسلسلى "العراف" و"أستاذ ورئيس قسم".

من من النجوم الذين عملت معهم أثر فيك وفى مشوارك الفني؟

الأستاذ الكبير يوسف معاطى من أهم الناس الذين أثروا في مسيرتى، وفى وجدانى وكنت أستقى منه التعامل والتفكير، وكيف أقدم أى دور، وأنا الآن أقوله "وحشتنى يا كاتب يا كبير"، أيضا من النجوم الأستاذ أحمد السقا بعدما تعاونت معه في مسلسل "ولد الغلابة" وهو فارس في أخلاقه، وحبه للممثلين وكان يساعدنى في كل مشاهدى بـ"نسل الأغراب"، والناس اتجننت بشخصية "عساف الغريب" وأقوله "ربنا يحفظك".

وتعتبر شهادة ميلادى هي مرحلة العمل مع الزعيم عادل إمام وخبرة كبيرة بعدها العمل مع النجم محمد هنيدى في مسلسل "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، ومسلسل "سكة الهلالى"، مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، وأيضا تعاونى مع النجم محمد سعد في "بوحة"، والوقوف أمام النجمة سميرة أحمد بـ"ماما في القسم" كلها أعمال أثرت فيا وفى تكوينى الفني.

رسالتك لمتابعى مسلسل "نسل الأغراب" من خلال الخليج 365؟

هتشوفوا أحداث مهمة جدا أقوى من كل اللى اتعرض في أولى حلقات المسلسل والنهاية هتكون مفاجأة، والحمد لله المسلسل يلقى صدى ونجاح كبير منذ بداية عرضه وحتى الآن.



عماد زيادة



عماد زيادة



عماد زيادة