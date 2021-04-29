عادل إمام يتصدر “الترند”.. رغم غيابه عن دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: رغم غياب النجم الكبير عادل إمام عن دراما رمضان 2021، فإنه كان حاضراً من خلال محبيه وجمهوره المستخدم للتكنولوجيا، إذ يبدو أنهم لا يستطيعون تقبل وجبة رمضان الدرامية من دونه، لاسيما أن الجمهور يتساءل كل عام عن الجديد الذي سيقدمه الزعيم في رمضان.

وتصدر هاشتاغ “الزعيم” الترند، وهو اللقب الذي يحمله عادل إمام على مدار تاريخه الفني، بسبب مشاركة محمد إمام في مسلسل “النمر”، الذي ينافس في ماراثون دراما رمضان، حيث احتفى به الجمهور من محبي الزعيم عادل إمام، وتسببوا في تصدره.

ونشر محمد إمام صورة لوالده في “إنستغرام”، عبر فيها عن فخره به، وعلق قائلاً: “قمة الفخر لما متعملش ولا مسلسل في رمضان، بس تبقى ترند طوال الشهر”.

وتفاعل الجمهور من خلال التعليقات على صورة الزعيم، وعبروا عن افتقادهم له في السباق الرمضاني لهذا العام، وأنهم ينتظرون عودته في أسرع وقت، متمنين له الصحة والسعادة.

مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبدالله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة “سينرجي”.