ابنة ويل سميث تعلن عن ميولها لـ “تعدد العلاقات الغرامية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت ويلو سميث، ابنة الممثل ويل سميث، جمهورها خلال مقابلة مع والدتها جادا سميث على Red Table Talk يوم الأربعاء، عن انفتاحها على عيش أسلوب حياة “متعدد العلاقات”. وتمحور الموضوع حول تعدد العلاقات الغرامية في آنٍ، حيث انضمت جدتها إلى الحديث لتتفاجأ بقرارها الغريب.

وفي بداية الحديث، طلبت جادا من ويلو أن تشرح كيف اختارت أسلوب حياة متعددة العلاقات الرومنسية. فأجابت ويلو: “مع تعدد العلاقات، أشعر أن المقصد الرئيسي هو الحرية في أن يكون الإنسان قادراً على إنشاء أسلوب علاقة يناسبه وليس مجرد الدخول في علاقة الزواج الأحادية، فقط لأن هذا ما ينصّ المجتمع على اتّباعه”.

وتابعت: “لذا أجريت بحثاً حول تعدد الزيجات/ العلاقات، والأسباب الرئيسية وراء العلاقات أحادية الزواج أو سبب الزواج، وسبب حدوث الطلاق، والخيانة الزوجية”.

من جهة أخرى، وجدت جدتها صعوبة في استيعاب الفكرة، وعلّقت قائلة: “بالنسبة لي، يبدو وكأن الأمر يتمحور كلّه حول الجنس”.

وردت ويلو على هذا القول: “إنني الشخص الوحيد بين مجموعة أصدقائي الّتي اختار تعدد العلاقات الغرامية، وأؤكد أن لدي أقل مغامرات فيما يخص الجنس من بينهم جميعا”.