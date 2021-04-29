فن ومشاهير

واتساب يحضر لك مفاجأة حول حذف الرسائل

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد تطبيق “واتساب” حاليا لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل تلقائيا.

فبحسب المعلومات، من المقرر أن يعرض التطبيق على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها، وستكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية، وذلك وفقاً لما نشره موقع WABetaInfo التخصصي.

تحت التجريب

كما يمكن حالياً من خلال إعدادات التطبيق حذف الرسائل تلقائيا لدى كل من المرسل والمتلقي بعد 7 أيام فقط.

وذكرت المصادر أن هذه الميزة الجديدة ما زالت في طور المرحلة التجريبية، وأنها ستظهر في التحديث الجديد على أنظمة Android وiOS وسطح المكتب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا