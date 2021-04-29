شكرا لقرائتكم تدهور حالة وفاء مكي بسبب كورونا.. ونقلها للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الفنانة وفاء مكي، اليوم الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأنها تتلقى العلاج منذ 10 أيام، ولكنها لم تجد أي تحسن بل ازداد وضعها سوءاً، وذلك بالإضافة إلى معاناتها من ضيق التنفس الشديد، لذلك استنجدت الفنانة بالجهات المختصة وبوزارة الصحة، لكي تنقلها للمستشفى لتلقي الرعاية.

وأوضحت نقابة الممثلين لوسائل الإعلام المصرية، أنه تم التواصل مع الفنانة ونقلها إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وخضوعها للفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة النقابة لحالتها مع المستشفى.

جدير بالذكر أن الفنانة وفاء مكي شاركت في العديد من الأعمال الدرامية المصرية الشهيرة، مثل مسلسل ذئاب الجبل، ومسلسل الرايا البيضاء، ومسلسل بوابة المتولي، بالإضافة إلى بعض الأفلام مثل فيلم ضد الحكومة مع الفنان الراحل أحمد زكي، وفيلم إلا ابنتي، وآخر عمل شاركت فيه الفنانة هو مسلسل الكابوس عام 2015 مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وتغيبت الفنانة عن الأعمال الفنية عام 2001، بعد أن قضت محكمة جنايات شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، بمعاقبة الفنانة بالسجن 10 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تعذيب الخادمتين واحتجازهما، مع إلزامها بالتعويض المدني للمجني عليهما.