 رزان مغربي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الجمهور يتوقع ظهوري على الشاشة دائماً في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

رزان مغربي اعلامية من الزمن الجميل، قدمت عددا كبيرا من البرامج التلفزيونية الناجحة واهمها على شاشة ام بي سي. كما انها تملك مواهب اخرى مثل الغناء والتمثيل، وشاركت في بعض الافلام والمسلسلات المصرية. في شهر رمضان الحالي يتابعها المشاهدون عبر شاشة ام بي سي مصر من خلال البرنامج الترفيهي “مهيب ورزان في رمضان” فماذا تقول رزان مغربي لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا البرنامج “لقد اعتاد الجمهور ان يراني خلال شهر رمضان على الشاشة وهذا امر يسعدني جدا علما انني احب ان اتواجد 365 يوما في السنة انما التواجد في موسم تلفزيوني كبير عبر mbc يفرحني، وبرنامج “مهيب ورزان في رمضان” اصداءه جيدة جدا خاصة اننا خرجنا من الاستديو الى قلب الشارع المصري وكل يوم نمضي وقتا في احدى الحارات المصرية حيث نلتقي مع اولاد البلد الجدعان” وتضيف رزان “الالعاب نقلناها من الاستديو الى الساحات كي نفرح ونرقص ونغني مع الضيوف والناس ونوزع جوائز بقيمة 200 الف جنيه مصري يوميا”. اما عن تقديمها لموسم ثان من برنامج “اغلب السقا” الذي عرض السنة الماضية في رمضان تقول ” هذا البرنامج نجح جدا وقدمنا نحو 6 مليون جنيه مصري جوائز للناس والجمعيات الخيرية واتمنى تقديم مواسم اخرى منه في السنوات المقبلة”.

وعن علاقتها بمحطة ام بي سي تؤكد رزان ” هذه المحطة هي بيتي واهلي واعتبر نفسي من مؤسسي هذا الصرح الاعلامي الكبير واطمح ان تدوم هذه العلاقة الودية بيننا الى الابد. واحب ان اشكر كل المدراء الذين يحرصون ان اطل عبر شاشات ام بي سي رغم كل العروض الاخرى التي اتلقاها من محطات ثانية”.

رزان مغربي

وبالانتقال للحديث عن اعمالها السينمائية تقول رزان “مطلع السنة الحالية عرض لي فيلم سينمائي بعنوان “صابر وراضي” وهو من النوع الكوميدي من بطولتي والنجم احمد ىدم ومحسن محي الدين ومجموعة من النجوم اخراج اكرم فريد وانتاج السبكي وقد حقق ايرادات جيدة لمدة شهرين رغم ظروف انتشار وباء كورونا”.

وآخر نشاطاتها الغنائية فتشير رزان انها انتهت من تسجيل اغنيتين من انتاج شركة لايف ستايلز وقريبا سأصورهما وسيطرحا في الصيف المقبل والاولى من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم. اما على صعيد التمثيل فهي تستعد لتصوير مسلسل من انتاج منصة “شاهد” في الاشهر المقبلة.

وبخصوص الاعمال الدرامية التي تتابعها في شهر رمضان تقول “اتابع مسلسل “ملوك الجدعنة” واهنيء كل فريق العمل كما اسمع اصداء حلوة عن “نسل الاغراب” و”لعبة نيوتن”.

واخيرا تقول ان زوجها ناجي وابنها تركا لها البيت وانتقلا للعيش في بيت آخر بسبب زحمة العمل في منزلها لان برنامجها الرمضاني الذي تصوره يوميا بالشارع، وازياؤه تملأ البيت.