أوبرا وينفري تروي تجربتها مع العنف.. “جُلدتُ بعصا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت أوبرا وينفري أنها تعرّضت للعنف الأسري خلال نشأتها في مقابلة مع دكتور أوز يوم الخميس، حيث كانت تضرب بعصا على يد جدتها. وتحدّثت نجمة البرامج الحوارية عن ماضيها المؤلم أثناء الترويج لكتابها الجديد الذي يتناول هذا الموضوع، بحسب ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

واستذكرت وينفري (67 عاماً)، حادثاً وقع مع جدتها عندما كانت تحضر دلواً من الماء إلى منزل العائلة، قائلةً: “بينما كنت أحضر دولاً من الماء، كنت ألاعب الماء بأصابعي ورأتني جدتي من النافذة. وعندما وصلت إلى المنزل سألتني جدتي إن كنت ألعب في الماء، فنفيت. فأجابتني أنّ هذه كانت المياه التي سنشرب منها”. وتابعت: “مسكت عندها عصا وقامت بجلدي بشكلٍ مؤذٍ جداً”.

وانفعلت الإعلامية المليارديرة اثناء الحديث عن إصاباتها في أعقاب الضرب، مضيفةً: “في وقت لاحق، عندما كنت أرتدي ملابسي للذهاب إلى الكنيسة، انفتحت إحدى الجروح في ظهري وأصبح فستاني ملطخاً كثيراً بالدماء، لذا، أنا اليوم لم أعد أشعر بألم عميق حيال ذلك، أشعر فقط بألم تلك الفتاة الصغيرة”.

وخلال الحديث، رسمت وينفري صورة أوسع عن تربيتها في ريف ولاية ميسيسيبي الأميركية، مشيرةً إلى أن جدتها كانت على أهبة الاستعداد من جدها المعنّف، وكيف أنها لا تزال تعاني من أرق خلال النوم بسبب ذلك.

وشرحت: “كنت أنام أنا وجدتي في السرير معاً وكان جدي ينام في غرفة أخرى. ذات ليلة في منتصف الليل، دخل جدّي الغرفة فاستيقظت على صراخ جدتي ووجدت يداه حول عنقها”.

وتابعت: تمكنَت من دفعه بعيداً وتوجّهت نحو الباب الأمامي وأنا تبعتها. اتصلت جدتي بصديق العائلة الذي يعيش في الجوار وجاء في منتصف الليل لمساعدة جدتي. ومنذ تلك الليلة بدأت جدتي بوضع كرسيٍ على الباب ووضع بعض العلب المعدنية حول الكرسي. كنّا ننام بهذه الطريقة كلّ ليلة”.