"إل ريستاس".. نهاية حزينة لـ"ضحكة عجيبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الممثل الإسباني خوان جويا بورخا، المعروف باسم “إل ريستاس"، والمشهور بصاحب "الضحكة العجيبة"، عن 65 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقالت الوكالة الإسبانية إن الممثل الإسباني حظي بشهرة عالمية بفضل ضحكته العجيبة التي يتم استعمالها في العديد من فيديوهات السخرية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتسب “إل ريستاس"، لقبه صاحب أشهر ضحكة في العالم بفضل ضحكته المميزة خلال برنامج حواري على التلفزيون الإسباني، والذي سرد فيها تفاصيل قصة طريفة في حياته لينتشر بشدة بعد نشره على يوتيوب في 2007، ويستغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضحكته المميزة في "كوميكس" طريفة.

وقالت تقارير صحفية إن الممثل الإسباني خوان جويا بورخا كان مندهشًا من شهرته في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز أعماله الفنية مشاركته في الفيلم الإسباني الكوميدي "Torrent 3"، الذي عرض في عام 2005، ومشاركته في المسلسل التلفزيوني الإسباني الشهير "Episode dated"، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية والبرامج بعد شهرته الكبيرة في السنوات الماضية.

وكان الفنان خوان جويا بورخ يعاني من مرض السكر ومضاعفات من التهاب الأوعية الدموية، قبل أن يدخل إلى مستشفى "دي لا كاريداد" في إشبيلية، سبتمبر الماضي، وخضع لعلاج مشكلة في الأوعية الدموية، وظل بها حتى وفاته.



