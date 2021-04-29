شكرا لقرائتكم خبر عن مي عمر تشوق جمهورها لحلقة اليوم من نسل الأغراب:" تفتكروا جليلة هتختار مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة مي عمر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لحلقة اليوم من مسلسل "نسل الأغراب"، حيث ينتظرالجمهور الحلقة السابعة عشراليوم للتعرف على قرار "جليلة" الشخصية التي تؤديها مي عمر، واختيارها بين عساف وغفران الغريب.



مي عمر

ونشرت مي صورة جديدة لها من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها مصحوبة بتعليق :" انهاردة هتعرفوا جليله هتختار مين، تفتكوا هتختار مين ؟ عساف ولاغفران .. نسل الأغراب"، لتثير حيرة الجمهور ومتابعيها الذين أنقسموا في أختياراتهم بين الإثنين.

و تشهد الحلقة السابعة عشر من مسلسل " نسل الأغراب"، اليوم الخميس، اللقاء المنتظر حيث تقرر جليلة " مى عمر" الاختيار بين " عساف" أحمد السقا ولا غفران " أمير كرارة" لذلك من سوف تختار جليلة هل عساف أم غفران؟

وتصدر مسلسل "نسل الأغراب" تريند موقع "يوتيوب" بمشهد النجم أحمد السقا بعد تأثره لوفاة شقيقته "عزيزة" بعد معاناتها من مرض القلب التي تؤدي دورها الفنانة منة فضالي، وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة عشر أمس، حيث حقق المشهد أكثر من 653 ألف مشاهدة عبرالقناة الرسمية لقناة on e علي يوتيوب.

يُعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى.