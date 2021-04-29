وفاة الفنان السعودي حسن دردير الشهير بـ"مشقاص"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان السعودي حسن دردير، الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى عدد كبير من الجمهور الفنان الراحل الذي اشتهر بأداء شخصية "مشقاص"، وشارك في بطولة عدد من المسلسلات، إضافة إلى أوبريت الجنادرية "فارس التوحيد".

وللفنان حسن دردير مسيرة فنية طويلة، بدأت قبل 74 عاما في المسرح المدرسي، وتقديم برنامج مسابقات فوازير ‎رمضان.

وشارك الراحل في عدد من الأعمال، لكن كانت نقطة انطلاقه الحقيقية حين أدى شخصية "مشقاص" بمسلسل "محلات مشقاص للخدمات العامة"، ومن أبرز أعماله أيضا "الأصيل"، و"نقطة ضعف"، كما قدم برنامج المسابقات فوازير رمضان للصغار.

وقال موقع "العربية" إن الفنان حسن دردير شارك وهو طالب في المدرسة عام 1947م بالعمل في المسرح المدرسي، وبعد انتهائه من الدراسة وعمله بوظيفة في الجمارك بمدينة جدة، لعبت الصدفة دورا في دخوله المجال الفني حيث التقى خالد زارع عام 1960م، ليشارك في عدد من الأعمال لكن كانت نقطة انطلاقه الحقيقية حين أدى شخصية (مشقاص) بمسلسل (محلات مشقاص للخدمات العامة).