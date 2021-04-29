شكرا لقرائتكم "مشهد أبوي أثر فيني".. نجل مشاري البلام يظهر بديلاً لوالده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام بدلا من والده الذي توفي في فبراير الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في مشهد بمسلسل "بيت الذل" وصفه بـ"المؤثر".

وقال صالح خلال لقاء تلفزيوني مساء الأربعاء: "مشهد أبوي وايد أثر فيني.. وأثر في كل الناس على السوشيال ميديا".

كما أضاف: "بعد وفاة والدي كلموني في التلفزيون وقالوا لي في مشاهد أبوك ما صورها.. وصمود الكندري قالت إن هذه المشاهد التي لم يتم تصويرها، لا نريد أن نحذفها ونريد ابنه صالح هو اللي يمثلها.. وأنا رحبت بالفكرة".

وعن إمكانية إحلاله مكان والده الراحل في "جروب البلام" للمسرحيات، أوضح أنه "يتشرف بذلك، لكنه يرى نفسه أكثر في الدراما"، مؤكدا أن مجال الكوميديا يحتاج لمواصفات معينة في الفنان.

وظهر صالح مشاري البلام وهو يؤدي دور والده في مرحلة الشباب بالمسلسل، حيث كان يحمل بين يديه ابنته التي توفيت وهي طفلة، وكان يمسك بملابسها ويتذكرها.

وعبر الجمهور عن حزنه الشديد بعد عرض المشهد، مستذكرين الفنان الكويتي الراحل، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير المقطع.