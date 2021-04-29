شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك وأحمد داش موهبتان واعدتان فى عالم التمثيل الدرامى والسينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف أحداً على تمتع الثنائي أحمد مالك وأحمد داش بموهبة كبيرة في عالم التمثل، وظهرت هذه الموهبة في سن مبكر وتحديداً منذ أول عمل شارك فيه كل منهما، وبعد سنوات من المشاركة في الأعمال الفنية، أصبح الثنائي من أبزر النجوم الصاعدين على الساحة الفنية، ويتوقع لهما مستقبل باهر في عالم التمثيل الدرامى والسينمائى .



احمد مالك واحمد داش

ويجتمع أحمد مالك وأحمد داش سوياً هذا العام في مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتحت قيادة المخرج محمد سامى، الذى يعد شاهداً على موهبة الثنائي لاسيما وأنه يستعين دائما بمالك في أفلامه ومسلسلاته، وكذلك أحمد داش، ويقدم الثنائي أدوار أخوين في أحداث العمل ويحدث بينهما صراع على فتاة يحبها الأول ويحاول الثاني الوصول إليها بعد إعجابه بها.



نسل الاغراب

يقدم أحمد مالك دوراً صعيديا للمرة الأولى في مشواره الفني الذي انطلق من 10 سنوات، حيث اختار أن يتحدى نفسه مع المخرج محمد سامي الذى طالما قدمه في أدوار بارزة ومهمة، ولم يخيب مالك الظن وقدم شخصية حمزة "الصعيدي بشكل مختلف وبعيداً عن النمط المعروف في الأعمال الصعيدية، أثبت موهبته الكبيرة خاصة وأن شخصية "حمزة الغريب" التي يقدمها صعبة وتحمل العديد من التفاصيل والمشاعر المتناقضة.



احمد مالك

أما أحمد داش فيقدم دورالصعيدي للمرة الثانية، بعدما ظهر به في مسلسل "طايع" عام 2018 وخطف الأضواء وقتها في العمل بآدائه السلس غير المتكلف وذلك رغم صغر سنه، ويكمل ذلك في "نسل الأغراب" هذا العام بدور سليم "الغريب" الذى يقدمها بكل سلاسة ومرونة رغم وقوفه أمام نجمان كبار وهما السقا وكرارة، إلا أن داش وبدون رهبة يقدم دوراً مميزاً ومازال يحمل العديد من التفاصيل خلال الحلقات المقبلة.



الفنان احمد داش

انطلق أحمد مالك كواحد من أبز الوجوه الشابة قبل 8 سنوات بعد مشاركته بدور بطولة في مسلسل "مع سبق الإصرار" أيضاً "حكاية حكاية" وكان وقتها لم يكمل 20 عاماً إلا أن محمد سامى راهن عليه وبعدها استعان به السقا في فيلم "الجزيرة 2" ليصبح بعدها أبرزالنجوم الشباب في مصر واستكمل مشواره حتى وصل إلى العالمية وقدم بطولة فيلم استرالى عرض في أكثر من مهرجان.



احمد مالك واحمد داش

أما أحمد داش فحظى بفرصة لا تأتى كثيراً لأحد، اذ كان ظهوره الأول وهو طفل كبطل فيلم بعنوان "لمؤاخذة" وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وكشف عن موهبة طفل قادمة بقوة في عالم الفن، وبعدها أكمل مشواره حتى أصبح من أهم النجوم الشباب، وظهرفي مسلسل "طايع" بدور بطولة وكذلك في فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، ثم قام ببطولة مسلسل بعنوان "الحرامى" من 10 حلقات، وتألق في "البرنس" مع محمد رمضان ومازال الطريق أمامه طويله خاصة وانه مازال 20 سنة فقط.



مالك وداش



احمد مالك



احمد داش