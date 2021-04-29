شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 16..وفاة الدكتور متولى صديق يحيى الفخراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 16، وفاة الدكتور متولي – تميم عبده، وهو الشخص الذي كان يلجأ إليه يحيي الفخراني – نجيب زاهى زركش عندما يقع في حيرة ويريد أن يستمع إلى صوت العقل، حيث ذهب نجيب إلى الجامعة ليلتقي بصديقه إلا أنه وجد النعي علي باب المدرج.



زركش



مسلسل نجيب زاهي زركش



مسلسل نجيب زاهي زركش



نجيب زاهى زركش



نجيب زركش

وشهدت أحداث حلقة أمس من المسلسل صفع نجيب زاهى زركش - لمسعد "رامز أمير"، وذلك بعدما وصف مسعد نجيب زركش أنه متصابي وقام باستدراج سحر صديقة مسعد للقصر.

وقام نجيب زركش باستضافة سحر صديقة مسعد للتعرف منها على ما يسعد مسعد وليطمئن على علاقته بنانسى ابنة شقيقة نجيب زركش وقام نجيب بطرد مسعد بعدما وصفه أنه عجوز متصابي، وأن نادم على وضع ثقته فيه، ليقوم زركش بطرده لكنه رفض الخروج إلا ومعه سحر صديقته ليصفعه نجيب زاهي زركش.

وكان شهد المسلسل إفصاح نانسى ابنة شقيقة نجيب زاهى زركش عن مشاعرها تجاه مسعد -رامز أمير- حيث قالت له إن علاقتهما علاقة تعلم ومعرفة فقط وليس حب وذلك بعدما فضحته صديقته سحر أمامها وقالت لها إنه كل يوم مع فتاة، وطالبته بأن يحبها بجد أو يبتعد عنها، وكانت أحداث المسلسل شهدت قيام أنوشكا برفض علاقة ابنها مؤنس - محمد إبراهيم يسرى، بصديقته ابنة عامل البوفيه في شركة أنوشكا، حيث ترفض زواج ابنها من طبقة مختلفة عن الطبقة التى تنتمى إليها.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً. مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.