بعد نقلها للمستشفى.. منير مكرم يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان منير مكرم أن الفنانة وفاء مكي، تخضع حاليا للعلاج في مستشفى العزل بالهرم، بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية لنقلها.

مكرم في تصريح خاص لموقع" الخليج 365"، قال :" الفنانة وفاء مكي عضوة بنقابة المهن التمثيلية "نقابية"، هي حاليا في المستشفى، و زي الفل وفي مرحلة العلاج".

مكرم تحفظ في الحديث عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، وقال، :"بتكون حاجات سرية ما بينا وبين الأطباء".

الفنانة وفاء مكي كانت قد ناشدت وزارة الصحة التدخل لنقلها إلى المستشفى، وقالت،:" إلحقوني أنا باموت، مش قادرة أخد نفسي، ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى"

وتابعت: "منذ 10 أيام بدأ أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهتفت الطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البروتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس".