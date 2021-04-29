ريما صاحبة فيديو "عطيات مش تيتو": لم أتعرض للتنمر من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استضافت زهرة رامي، في برنامجها "جروب الماميز" على شاشة قناة مدرستنا، الطفلة ريما مصطفى التي ظهرت في مشهد مميز من مسلسل "خلي بالك من زيزي".

وفي المشهد ظهرت "ريما" بالتنمر على صديقتها بالمدرسة "تيتو" التي تقوم بدورها الطفلة ريم عبدالقادر، وحقق الفيديو انتشارا كبيرا وأطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم "يا فلاحة".

وكشفت أنها قامت بالتمرين على المشهد لعدة مرات ليخرج في النهاية بهذا الشكل، مضيفة أن التنمر أمر سيء، ولم تتعرض له من قبل.

وكشفت "ريما" أن والديها يساعدونها في حفظ المشاهد التي ستقدمها كما كشفت عن حبها للتمثيل منذ أن كان عمرها 5 سنوات.

وكانت "ريما" قد ترشحت لمسلسل "خلي بالك من زيزي" عن طريق المخرج المنفذ، عندما قابلتها في مكتب كاستينج، وكان الاختبار عبارة على أن تحفظ مشهدا وتؤديه خلال 5 دقائق فقط، وبالفعل نجحت وانضمت للمسلسل