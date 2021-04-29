نقل الفنانة وفاء مكي إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

"الحقني بموت" بتلك الكلمات أثارت الفنانة وفاء مكي الجدل، بعد مناشدتها وزارة الصحة التدخل لنقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.

الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "تم نقل الفنانة وفاء مكي إلى المستشفى، وتخضع حاليًّا للفحص الطبي، لمعرفة تفاصيل حالتها الصحية".

وناشدت وفاء -صباح اليوم الخميس- وزارة الصحة لنقلها إلى المستشفى، وقالت في تصريحات صحفية: "إلحقوني أنا بموت، مش قادرة آخد نفسي، ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى".

وتابعت: "منذ 10 أيام بدأت أشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، واتصلت بالطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل ليَّ البروتوكول الخاص بالعلاج، وبالرغم من مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أصعب حتى أنني لا أستطيع التنفس".